◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス―阪神（１４日・京セラドーム大阪）オリックス・西川龍馬外野手にとって、痛恨の走塁となった。初回先頭、阪神・西勇から中前に運び出塁。２死一塁で、中川が左翼線二塁打を放った。ここで、三塁コーチャーの松井佑介外野守備走塁コーチが腕を回し、一度は西川に本塁突入を指示。だが、慌てて三塁ストップを促した際に同コーチと西川が接触し、審判にアウトを宣告された。接触が