ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ・中島颯太が１４日、２冊目の写真集「ＴＨＥＳＥＬＦ」（幻冬舎）刊行記念プレス取材会に出席した。グループではボーカルを務め、個人では俳優やコメンテーターとしても活躍しており、今回は２冊目となるオール撮り下ろし写真集。「表情的に普段はさわやかなものが多いけど、この写真集の中だと大人っぽい」と新たな一面を強調した。撮影場所として選んだのは憧れのヨーロッパで、初めてイングランド