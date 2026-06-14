月極駐車場を所有していて、契約者でも知り合いでもない見知らぬ車が勝手に停まっているというトラブルに、悩まされた経験をお持ちの人も少なくないのではないでしょうか。 こういったことをされると、自分でレッカー移動させたり高額な違約金を請求したりという対応に出たくなるかもしれませんが、その場合、むしろ自分が加害者になってしまう可能性もあるのです。 本記事では、警察への通報が有効かどうか、