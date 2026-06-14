自分の年金額は多いのか、それとも少ないのか気になる人は多いでしょう。特に、50代になると「老後に今のような生活をしていけるのか」という不安が現実味を帯びてきます。 本記事では、公的年金の仕組みや平均受給額を整理しながら、「月17万円」がどの程度の水準なのか、さらに年金が少ない場合の対処法について解説します。 公的年金は「2階建て」の仕組み まず押さえておきたいのが、日本の公的年金は2階建て