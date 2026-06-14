6月14日、水沢競馬場で第50回ウイナーカップ（M3・3歳・ダ1400m）が行われる。同レースは上位3頭にハヤテスプリントへの優先出走権が与えられる一戦。【盛岡・イーハトーブマイル】リアルライン快勝！千葉博次師は25年ぶり重賞V中心はリアルライン。今季は初戦2着のあと3連勝を飾り、前走のイーハトーブマイルで重賞初挑戦初制覇。使われながら成長を見せており、豪快なまくりを武器に重賞連勝を狙う。中央から転入のベアコル