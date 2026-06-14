カブズ・鈴木誠也外野手（３１）のトレード報道が米メディアで過熱している。カブスはナ・リーグ中地区で３位と苦戦中。トレード市場では右の強打者の需要は高く、今シーズンをもってカブスとの５年契約が終わる鈴木を今夏の獲得候補に挙げている球団は多いとされる。そんな中、米老舗誌「スポーツ・イラストレイテッド」電子版は１３日（日本時間１４日）、「カブスの強打者がトレードブロックに入った場合の鈴木誠也のトップ