6月13日に東京競馬場で行われた東京ジャンプステークス（JG3・障芝3110m）の制裁内容をJRAが発表した。2着ジューンベロシティに騎乗した高田潤騎手は、最後の直線コースで外側へ斜行したことについて、過怠金5万円の処分を受けた。【東京JS】スズカハービンがレコードVで障害重賞初制覇…断然人気ジューンベロシティ敗れるスズカハービンがレコードV被害馬は3着に入ったブラックボイスだった。なお、レースは難波剛健騎手騎乗