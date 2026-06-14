カーリング男子のロコ・ソラーレでコーチを務める本橋麻里さんが、選手たちに厳しい言葉をかけ続けた理由とは――。日本選手権最終日（１４日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）の決勝では、ＳＣ軽井沢クラブに５―６で敗戦。２年連続の準優勝に終わり、本橋さんは「めっちゃ悔しくて、なんか涙も出ない悔しさは久々だなと思った」と顔をしかめた。今大会は選手たちに奮起を促す場面が多かったという。「ちょっと口うるさく言い過