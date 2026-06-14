6月13日、お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品の友人として知られる『生涯収支マイナス5億円君（マイ億君）』が、自身のYouTubeチャンネル「粗品Official Channel」を更新。6月14日に阪神競馬場で行われる上半期のグランプリ・宝塚記念（G1・芝2200m）の予想を公開した。【動画】生涯収支マイナス５億円君の宝塚記念予想今年の宝塚記念は、クロワデュノール、メイショウタバル、ダノンデサイル、レガレイラ、ミュージアムマイル