RIIZEが、この夏を席巻する準備を整えた。RIIZEは6月15日、2ndミニアルバム『II』でカムバックする。前作から約7カ月ぶりとなる今回のアルバムには、“経験”から始まり“自信”で完成されたRIIZEの物語が込められており、期待を集めている。【写真】RIIZE、「日本に聖地が爆増」RIIZEは今年、デビュー4年目を迎えた。“エモーショナル・ポップ”という独自のジャンルを武器に世界的な人気上昇を続けてきた彼らは、完成度の高い音