【モデルプレス＝2026/06/14】タレントのJOYが6月12日、自身のInstagramを更新。20年以上前の姿を公開し、話題となっている。【写真】41歳イケメンタレント「昔も今も格好いい」20年以上前の襟足長めギャル男ショット◆JOY、20年以上前のギャル男時代ショットJOYは「懐かしすぎるのが出てきてやばい。笑 20年以上前のmen’s egg時代」とつづり、男性ファッション雑誌『men’s egg』（大洋図書）のモデル時代の写真を投稿。襟足長め