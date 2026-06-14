【創彩少女庭園：「きるプラ」など】 6月14日 発表 「きるプラ」 コトブキヤは、同社が展開する美少女プラモデルシリーズ「創彩少女庭園」より、新商品を多数発表した。 今回「創彩少女庭園」の公式Xアカウントや、6月14日に開催されたイベント「AK-GARDEN」にて新商品を発表しており、ドレスアップボディと布服がセットになったシリーズ「きるプラ」のほか、布服シリー