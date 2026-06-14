◇交流戦オリックス―阪神（2026年6月14日京セラD大阪）3年ぶりとなる中4日で先発マウンドに上がったオリックス・九里が“変幻ピッチ”で本拠のファンを沸かせた。初回2死一、二塁のピンチで大山を空振り三振に仕留め、迎えた2回の守り。1死から亜大の後輩・木浪を迎え、0―1からの2球目は球速表示「66キロ」の山なりのナックルだった。スタンドがざわめく中、3球目のシンカーはサイドスローから投げ込んだ。カウント2