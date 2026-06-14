言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、顔の表情、季節の習慣、そして特徴のない状態という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。め□□お□□み□□なみヒント：顔のパーツから放たれる視線の印象。夜空に輝く丸い天体を眺めな