モデルの山田優（41）が14日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「Have a nice day」と書き出した山田。個性的なハットが目を引く私服姿をアップした。小豆色のTシャツにカジュアルなジーンズを合わせたスタイル。ファンからは「今日もカワイイ」「MOOMIN谷の住民みたい」「メルヘンチック」「オシャレすぎる」などのコメントが寄せられた。