酒を飲んで車を運転して追突事故を起こし、現場から逃げたとして21歳の男が逮捕されました。ひき逃げや過失運転致傷などの疑いで逮捕されたのは鹿児島市の会社員・日髙友聖容疑者（21）です。警察によりますと日髙容疑者は12日午前5時半ごろ、熊本市北区植木町の国道で軽ワゴン車に追突し現場から逃げた疑いがもたれています。軽ワゴン車を運転していた60代男性は軽傷です。 事故の後「道路に壊れた車が停まって