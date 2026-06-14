元TOKIOの松岡昌宏（49）が14日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。ファミレス飲みについて明かす場面があった。リスナーから「サイゼリヤ飲みしたことありますか？」と質問が寄せられた松岡は「もちろんありますよ」と意外な告白。「もちろん僕はファミレス飲み好きですから」と庶民的な一面を見せた。「ファミレスでしたら小さい焼酎を頼めるでしょ、ボトルで。そしたらドリンクがフリーなんで、