千葉県警は14日、女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交の疑いで、さいたま市の会社役員ボビー・オロゴンこと近田ボビー容疑者（60）を逮捕した。同日、共同通信が伝えた。【写真】血管がやばい…王者ボビー・オロゴンに勝ったポパイ関根【アームレスリング重量級】ボビー容疑者は1973年4月8日生まれ、ナイジェリア連邦共和国出身。O型。1995年に初来日。バラエティー番組などで、コミカルな外国人タレントとして人気を集