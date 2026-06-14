北朝鮮外務省は14日、日米韓による北朝鮮の非核化協議に反発し、「非核化を取り戻すことはできない」とする談話を発表しました。談話では今週、アメリカが日本と韓国のそれぞれと会合を開き、北朝鮮の非核化目標を再確認する声明を出したことを非難し、「挑発行為が招く結果に対して警鐘を打ち鳴らす」と警告しました。その上で、「非核化を取り戻すことはできない」と強調しました。また、韓国の李在明大統領がEU首脳とともに今月