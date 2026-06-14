６月１４日の東京５Ｒ・２歳新馬戦（芝１６００メートル＝８頭立て）は２番人気のベルウッドディープ（牡２歳、美浦・室井潔厩舎、父エフフォーリア）が２馬身半差の快勝でデビュー戦を白星で飾った。勝ち時計は１分３５秒８（良）。スタートを五分に出ると、道中は前に馬を置く形で進めた。直線は４コーナー３番手から上がり最速３３秒９をマークして後続を突き放した。騎乗した三浦皇成騎手は「返し馬では幼いところもありま