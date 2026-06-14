６月１４日の函館５Ｒ・２歳新馬（芝１０００メートル＝８頭立て）は、６番人気の伏兵セタキト（牡２歳、美浦・伊坂重信厩舎、父フォーウィールドライブ）が逃げ切り勝ちを決めた。勝ち時計は５７秒７（良）。晴天に恵まれ、良馬場で行われた函館競馬の今年２戦目の新馬戦。開幕週らしく、前残りの決着となった。好スタートを決めてから鷲頭虎太騎手＝栗東・井上智史厩舎＝が促してハナを奪いきる。「内枠だったので２番手くら