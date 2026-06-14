◆女子プロゴルフツアー宮里藍サントリーレディス最終日（１４日、兵庫・六甲国際ＧＣ＝６６１９ヤード、パー７２）１８歳の長沢愛羅（日本ウェルネススポーツ大）がツアーでアマチュア初の連続イーグルを達成した。２イーグル、５バーディー、１ボギー、１ダブルボギーの６６をマークし、通算１０アンダーの上位でホールアウトした。スタートの１０番パー４で、１３４ヤードの第２打を８アイアンでカップに沈め、１１番パ