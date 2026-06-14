ミュージアムマイルは2歳時から世代トップクラスの評価を受けていた。だからこそ、3歳シーズンのテーマは「どこまで成長できるか」だった。その答えは、結果が示している。春は高速決着の皐月賞を制覇。秋には天皇賞・秋で2着に入り、有馬記念では古馬を相手に頂点へ立った。シーズンを通じて着実に力をつけ、期待通りの成長曲線を描いてきた。そして今年は、さらにもう一段階の進化があっても不思議ではない。長期休養