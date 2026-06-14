【モデルプレス＝2026/06/14】俳優・白洲迅の妻でタレントの竹内渉が6月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。子供と東京ディズニーリゾートを訪れた際の姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】イケメン俳優の39歳妻「笑顔がそっくり」ミッキー風コーデの長男＆1歳長女との3ショット◆竹内渉、子供とのディズニーショット公開竹内は東京ディズニーリゾートを訪れた際の写真を投稿。ミッキーマウスをイメージした赤いボトムス