【モデルプレス＝2026/06/14】女優の比嘉愛未が6月14日、都内で行われたエッセイ集『またね。』（講談社）の発売記念会見に出席。40歳を迎えた心境を語った。【写真】40歳朝ドラ女優のナチュラルな姿◆比嘉愛未「40代が楽しみ」今後の目標とは2025年にデビュー20周年を迎え、この日40歳の誕生日を迎えた比嘉は、今後の目標やチャレンジしたいことを聞かれると「こんな贅沢な時間を過ごせることもないなと。朝、目覚めた時に、どう