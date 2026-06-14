元TOKIOの松岡昌宏（49）が14日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。週5で夜に食べてしまうものを明かす場面があった。リスナーから「一年中毎晩のルーティーン」として寝る前アイスクリームを食べてしまい、その代償として「ここ5年で体重が10キロも増えてしまいました」というメッセージが寄せられた。これに、松岡は「わかるよ」と共感。「俺も週5アイス食ってるから。前から言ってるように。特に