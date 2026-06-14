◇交流戦阪神―オリックス（2026年6月14日京セラドーム）オリックスが痛恨の“ミス”で先制の機会を逸した。初回、2死一塁で中川は左翼線を破る二塁打。一塁走者の西川は本塁を狙って三塁を回ったところで制止した三塁コーチの松井佑介外野守備走塁コーチと接触した。すぐに三塁塁審がマイクを握って「（三塁コーチが）アシストする形をとりました。規則により、一塁ランナーをアウトにします」とアナウンス。一塁走者