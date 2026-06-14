◇プロ野球セ・パ交流戦 西武-巨人（14日、ベルーナドーム）巨人の先発井上温大投手が初回を無失点で抑えました。前回5日のロッテ戦では9回2失点でプロ初の完投勝利、今季10度目の先発となった井上投手は初回、幸先良く2アウトを奪います。しかし3番・長谷川信哉選手にはセーフティーバントを決められると、続く古賀悠斗選手にヒットを浴び、さらに5番・カナリオ選手にはフォアボールを与え満塁のピンチを招きました。ここで6番・