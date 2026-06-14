【ワシントン＝栗山紘尚、カイロ＝吉形祐司】米国とイランは１２日、戦闘終結に向けた覚書に「数日以内」に署名すると表明したものの、焦点の核問題などに関する説明は食い違っている。詰めの協議や、覚書に署名後の交渉で溝を埋められるかが課題となる。トランプ米大統領は１２日、自身のＳＮＳで、イランのアッバス・アラグチ外相のＳＮＳ投稿を紹介した。覚書の合意が「かつてないほど近づいている」と、自らの発表と同じ内