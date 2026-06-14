◇交流戦ソフトバンク―ヤクルト（2026年6月14日みずほペイペイD）14日のヤクルト戦は「ラブライブ！シリーズ」とパ・リーグ6球団のコラボイベントとして開催中。桜内梨子役の逢田梨香子、国木田花丸役の高槻かなこが試合前のセレモニアルピッチを行った。マウンドのやや前からともにノーバウンドで投げ込んだ。逢田は「届いて良かったです」と笑み。高槻は「第一歩を踏み出せた感じです」と声を弾ませた。新たな目標も