和歌山県那智勝浦町の世界遺産・熊野那智大社で14日、アジサイの花を神前に供えて、梅雨時の無病息災を祈願する恒例の紫陽花祭が開かれた。自然の恵みに感謝する毎年恒例の神事で、アジサイの花を冠に飾り、小枝を手にした巫女が大社礼殿で優雅な舞を披露。境内の紫陽花園も一般に公開された。30日まで。男成洋三宮司（72）は「うっとうしい梅雨だが、自然にとっては恵みの雨。アジサイの花をめで、心豊かに過ごしてほしい」