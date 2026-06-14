全国有数の生クロマグロの水揚げ量を誇る鳥取県境港市の境港で14日、「境港まぐろ感謝祭」が開かれた。新鮮な生マグロを求めて約1万人が訪れ、にぎわった。オープニングセレモニーに続いて、ステージで大漁太鼓の演奏やマグロ解体ショーなどが繰り広げられた。販売ブースではマグロの切り身や刺し身、マグロ丼や鉄火巻きなどのコーナーに長い列ができた。今年の生クロマグロの初水揚げは5月20日。「境港天然本マグロPR推進協