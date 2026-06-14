Besttedが、6月27日開催の『TORA PROJECT 3rd SHOWCASE』をもってソニーミュージックのグローバルアーティスト育成プロジェクト“TORA PROJECT”を卒業することを発表した。 （関連：Besttedが交わした“高みへ羽ばたく誓い”三者三様のソロステージでも魅了した『1st SHOWCASE』） 本イベントでは、昼夜公演で異なるセットリストによるパフォーマンスを予定。TORA PROJECT卒業以降、