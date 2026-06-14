◇プロ野球セ・パ交流戦 日本ハムー中日(14日、エスコンフィールドHOKKAIDO)初回に1点の先取を許した中日。2回にすぐさま反撃しました。対した日本ハムの先発は古林睿煬投手。2回の先頭・細川成也選手が見逃し三振に倒れ、続く石川昂弥選手もゴロに倒れ2アウトまで追い込まれます。それでも村松開人選手が四球を選ぶと、石伊雄太選手がレフトへの2塁打。2アウト2、3塁と一気に好機をつかみます。ここで打席に向かった田中幹也選手