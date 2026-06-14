人の命を救う外科医が日本全体で減っています。人手不足が続けば、医療崩壊を招きかねません。そこで富山県の大学病院が、常識を覆すような働き方改革に乗り出しました。今では成果も現れ、未来の医療を支える優秀な若手も輩出。改革の全貌に迫りました。■6時間の手術…途中で新たなチームが富山大学附属病院の第二外科。ここで行われているのは、外科医の常識を覆す新たな手術のやり方です。朝10時半。始まったのは、肝臓がんを