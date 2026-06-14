日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」が１４日に放送され、タレント・長嶋一茂、かまいたち・山内健司、濱家隆一が出演した。この日は、ジョージア大使館に潜入した。一茂は、伝統料理「シュクメルリ」に舌鼓を打ち「これ、いい！すげえ、うまい！大使、これ我々と一緒にネット販売しましょう？これ絶対いける」と絶賛。「シュクメルリ。これは販売したいです。これは金儲けの匂いがしました」と話した。山内は「本当に