お笑いコンビ・おぎやはぎの矢作兼と劇団ひとりが１３日深夜に放送されたテレビ東京の「ゴッドタン」に出演し、テレビに出るモチベーションについて語った。この日は「第１５回お笑いを存分に語れるＢＡＲ」を進行。演劇＆コントユニット・ダウ９００００の蓮見翔がゲスト出演した。蓮見は「会いたい人、全員に会えた」ことでやる気が薄れていることを告白。「皆さんはずっと出ている。何をモチベーションにテレビに出ている