「オリックス−阪神」（１４日、京セラドーム大阪）阪神の森下翔太外野手が第１打席でいきなり死球を受けた。２死から九里の抜けた変化球が背中に直撃。球場にブーイングとどよめきが響く中、しばらくうつむくと、一塁へ歩き出した。森下は１２球団最多８個目の死球となった。