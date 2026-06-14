電子たばこの使用は中毒性のあるニコチンのほか、多くの潜在的に有害な物質への曝露につながる/chuchart duangdaw/Moment RF/Getty Images（CNN）電子たばこは、紙巻きたばこよりも安全な代替品として宣伝されることが多いが、より安全だからといって安全とは限らない。学術誌「カルシノジェネシス」に最近掲載された総説によると、ニコチンを含む電子たばこは、一部のがんの発症リスクを高める可能性があることが新たな証拠によっ