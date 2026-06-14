“世界とつながり、音楽の未来を灯す(ともす)。”をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』が6月13日(土)、東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催された。ここでは同日13時よりSGCホールにて、64部門の受賞者を発表した“Premiere Ceremony”の模様をレポートする。MCを務める谷中敦(東京スカパラダイスオーケストラ)と森香澄の挨拶を経て、各部門の受賞者の発表が始まった。【最優秀J-POP楽曲賞】は米津