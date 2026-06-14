(C)結城弘・京都アニメーション／明滋電氣商工会7月より放送開始されるTVアニメ『二十世紀電氣目録-ユーレカ・エヴリカ-』のオープニング主題歌とエンディング主題歌が各種音楽配信サイトにてデジタルリリースされることが決定した。『二十世紀電氣目録-ユーレカ・エヴリカ-』は、京都アニメーションが手掛ける新作TVアニメ。今ある歴史と は異なり蒸気機関だけが発達した 20 世紀初頭の京都を舞台に、“電氣の時代”をともに夢見