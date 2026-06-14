可愛いと思って買ったものの、うまく使いこなせずに眠っている手ぬぐいってありませんか？ 今回は、【ダイソー】の「手ぬぐい」を使ったアレンジにチャレンジ！ 折るだけなのに、小物収納にも使えるバスケットに変身しました。実際に作ってみた感想や活用法をレポートします。 ゆるっと猫デザインに癒やされる 【ダイソー】「手ぬぐい」\110（税込） やさしいグレーカラーに、ころんとした