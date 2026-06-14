アイドルグループ「ＣＵＴＩＥＳＴＲＥＥＴ」の板倉可奈の韓国でのオフショットが、話題を呼んでいる。「韓国〜！楽しかったです」と１４日までに自身のインスタグラムを更新した板倉。フリルやパールビーズがあしらわれたふわっとしたシルエットのペプラムトップスに、淡いカラーのジーンズを合わせたコーデを披露したほか、車内で顔と同じくらいの大きさのクロワッサンを頬張るあざとショットなどを披露している。この