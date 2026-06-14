乃木坂46の＜真夏の全国ツアー2026＞が福井・サンドーム福井にてツアー開幕を迎えた。初日公演では、7月22日に発売となる42ndシングル「是非に及ばず」のセンターを務める一ノ瀬美空が「乃木坂46と過ごす夏を選んでくれて、ありがとう！」と感謝を述べると、キャプテンとして初の全国ツアーとなる菅原咲月は「18公演を回るツアーになりますが、今日という日は1回しかないから、たくさん記憶に残るライブになったら」と意気込みを語