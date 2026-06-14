◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス―阪神（１４日・京セラドーム大阪）阪神・森下翔太外野手が、両リーグ最多８個目の死球を受けた。初回２死。九里が投じた初球の変化球が大きく抜けて背中付近に直撃し、京セラドーム大阪は騒然となった。その後２死一、二塁と好機は広がったが、大山が空振り三振に仕留められた。