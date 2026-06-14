今日14日、梅雨前線に伴う雨雲が奄美や九州から近畿の所々にかかっています。このあとは九州から東海では所々で雨が降るでしょう。明日15日は前線上の低気圧が近づき、関東で広く雨が降る見込みです。朝の通勤・通学時は雨具が必要になりそうです。伊豆諸島や沖縄、奄美は激しい雨や雷雨に注意が必要です。今日14日九州〜近畿の所々で雨今日14日13時現在、梅雨前線に伴う雨雲が奄美や九州から紀伊半島にかかり、一部で発達した雨