前回W杯では森保Jに入閣、横内昭展監督率いるJ2・J3EAST-Aがオールスター優勝17年ぶりに開催されたJリーグオールスター（MUFGスタジアム＝国立競技場）は、大波乱の結果となった。J1WESTとJ1EASTがともに準決勝で敗退。決勝はJ2・J3EAST-AとJ2・J3WESTBの対戦となり、MF土居聖真の決勝点でJ2・J3EAST-Aが優勝する結果となった。試合後の表彰式では、J2・J3EAST-Aの横内昭展監督と森山佳郎コーチがトロフィーリフトを行い、優勝を