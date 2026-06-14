米ジョージア州で40代の韓国人女性が夫に撃たれて死亡する事件が発生した。ジョージア州ジョンズクリーク警察によると、7日午後に52歳の夫と43歳の韓国人妻が自宅で死亡しているのが発見された。警察は家庭内暴力事件で、夫が妻を銃撃して殺害した後に自殺したと発表した。銃撃現場には3人の子どもがおり、長男は警察に「2人が口論して銃撃が発生した」と述べた。死亡した妻はフルトン郡教育区で韓国人ら移民の父兄代表として活動