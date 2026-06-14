14日朝、山形県河北町でクマの目撃情報がありました。14日午前8時すぎ、河北町西里でクマ1頭の目撃情報がありました。現場は農地が広がる場所で、町は住民に対し、外出の際は十分注意することや、クマが建物に侵入しないよう戸締りを呼びかけています。