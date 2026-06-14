14日朝早く、山形県白鷹町でクマの目撃情報が2件相次ぎました。14日午前5時ごろ、白鷹町高玉でクマ1頭が目撃されました。現場は農地で付近に住宅もあるということです。また、14日午前10時ごろには、白鷹町十王でクマ1頭が目撃されました。付近は住宅地だということです。2件はいずれも成獣が目撃されたということです。